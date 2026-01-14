В Белове прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению врача в причинении по неосторожности смерти пациенту

Прокуратура г. Белово утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении врача травматолога-ортопеда. Он обвиняется по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

По версии следствия, занимая указанную должность, в период с 11 по 21 февраля 2024 года обвиняемый оказывал медицинскую помощь пациенту, поступившему в травматологическое отделение ГБУЗ «Беловская городская многопрофильная больница» после попадания в дорожно-транспортное происшествие и получения в результате этого травм.

Врач не верно оценил тяжесть состояния мужчины, динамику развития тромбофлебита правого плеча, не проявил настороженности в отношении возникновения осложнений, своевременно не выявил их и не провёл необходимое лечение для их купирования и предотвращения неблагоприятных последствий.

В результате допущенных нарушений у пациента развилась тромбоэмболия легочной артерии, повлекшая его смерть 21 февраля 2024 года. Согласно заключению комплексной судебно-медицинской экспертизы, между действиями (бездействием) врача и наступлением летального исхода имеется прямая причинно-следственная связь.

Уголовное дело направлено в Беловский городской суд для рассмотрения по существу.

Мать погибшего в рамках уголовного дела заявила иск о взыскании с обвиняемого и учреждения здравоохранения денежной компенсации морального вреда и материального ущерба.

Фото: Пресс-служба прокуратуры области