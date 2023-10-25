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В Белове транспортные полицейские завершили расследование уголовного дела о краже почти 100 метров медного кабеля

Сотрудниками ЛО МВД России на станции Белово завершено расследование уголовного дела возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража) в отношении 28-летнего местного жителя.

 Транспортными полицейскими установлено, что ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления мужчина в ночное время суток с помощью специальных инструментов похитил медный кабель общей длиной почти 100 метров. Затем недалеко от места преступления злоумышленник обжег изоляцию и сдал похищенное в пункт приема цветного металла, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды. Ущерб, причиненный транспортному предприятию, составил более 14 тысяч рублей.

 В настоящее время уголовное дело направлено в судебный участок Гурьевского городского судебного района для рассмотрения по существу.

 

Фото из открытых источников

Происшествия
Белово
Гурьевск
kuzbassnews.ru
25/10/2023
Происшествия
Белово
Гурьевск
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