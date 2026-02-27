В Берёзовском росгвардейцы помогли разыскать 67-летнюю жительницу Анжеро-Судженска

В городе Берёзовский сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии оказали содействие в розыске 67-летней жительницы Анжеро-Судженска, которая уехала в гости и перестала выходить на связь.

За помощью к правоохранителям обратились дети женщины. Они сообщили, что их мать отправилась в Берёзовский для встречи с подругой, однако спустя время связь с ней прервалась. Опасаясь за её безопасность, родственники инициировали розыск.

Получив информацию о возможном местонахождении пенсионерки, экипаж вневедомственной охраны выехал по указанному адресу. Росгвардейцы обнаружили пропавшую женщину в квартире горожанки. Она пояснила, что приехала в гости к подруге, однако из-за неисправности зарядного устройства не могла пользоваться телефоном и связаться с родственниками.

Сотрудники сообщили о её местонахождении инициаторам розыска и помогли женщине связаться с близкими. Убедившись, что её жизни и здоровью ничего не угрожает и в ближайшее время она вернётся домой, экипаж продолжил патрулирование маршрута.

Фото: Росгвардия