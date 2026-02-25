В Гурьевске начальник участка водоотведения признан виновным в нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть двух человек

Гурьевский городской суд вынес обвинительный приговор начальнику участка водоотведения одного из предприятий Гурьевского муниципального округа. Он признан виновным по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Судом установлено, что 30 июля 2024 года осужденный, занимая указанную должность, дал подчиненным устное распоряжение провести осмотр канализационной сети. При этом он не оформил наряд-допуск, не проконтролировал проведение замеров воздушной среды, а также не выдал работникам средства индивидуальной защиты (газоанализатор, страховочные пояса и противогазы). В результате допущенных нарушений двое рабочих спустились в канализационный колодец, где из-за отсутствия кислорода потеряли сознание и скончались на месте. Вину в совершении преступления мужчина признал. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ему 1 год 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Фото: Пресс-служба прокуратуры области