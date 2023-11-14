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В Гурьевске вынесен приговор по уголовному делу о незаконной рубке лесных насаждений

 

Гурьевский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 2 местных жителей. Они признаны виновными в совершении 2 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере).

Установлено, что в июле 2021 года осужденные незаконно вырубили в Касьминском участковом лесничестве 13 деревьев породы «сосна» и 1 дерево породы «лиственница». Причиненный ущерб составил более 700 тыс. рублей.

Вину в совершенных преступлениях мужчины признали.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 1 месяц каждому с отбыванием в колонии общего режима.

Кроме того, суд удовлетворил заявленный Департаментом лесного комплекса Кемеровской области в рамках уголовного дела гражданский иск о взыскании с осужденных суммы причиненного ущерба.

Приговор суда в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

 

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kuzbassnews.ru
14/11/2023
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