В ходе мониторинга соцмедиа Мариинским городским судом в сервисе «Telegram» выявлен фейковый «официальный» бот

К выявленному в мессенджере «Telegram» боту под наименованием «Мариинский городской суд Кемеровской области официальный сайт» сам суд никакого отношения не имеет. Доверяйте лишь новостным лентам суда, ссылки на которые размещены на главной странице официального сайта.

Накануне в ходе мониторинга социальных медиа посредством специализированного программного обеспечения в кроссплатформенном сервисе обмена мгновенными сообщениями «Telegram» выявлен фейковый «официальный» бот с наименованием «Мариинский городской суд Кемеровской области официальный сайт».

Уведомляем, что суд не имеет никакого отношения к указанной программе, размещённой внутри многофункционального сервиса «Telegram».

На сегодняшний день Мариинский городской суд Кемеровской области представлен в интернет-пространстве наряду с официальным сайтом следующими страницами в социальных медиа:

официальной новостной лентой социальной сети «ВКонтакте»;

электронной новостной рассылкой;

информационными каналами в мессенджерах «МАКС» и «Telegram»;

видеоканалом на платформе «RUTUBE»;

официальной новостной лентой социальной сети «Одноклассники».

Все вышеуказанные ссылки размещены на главной странице официального сайта суда.

Напомним, что летом 2024 года некоторые участники судопроизводства сталкивались с попыткой злоумышленников получить обманным путём цифровые коды для получения доступа к личным кабинетам Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Будьте внимательны и ни при каких условиях не активируйте функции, представленные на сторонних ресурсах, не являющихся официальными информационными площадками органов государственной власти.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд