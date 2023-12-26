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В Итатском ГДК Тяжинского округа состоялся новогодний концерт

Главные герои концерта «Навстречу Новому году», заскучавшие дед и бабка, решили слепить из снега Снегурочку. Воодушевившись этой идеей, к ним подключаются и соседи, живущие рядом, которые так же лепят Снегурочек.
В финале концерта, на сцену вышли все Снегурочки, которых удалось сотворить. Они становятся помощницами сказочного волшебника – Деда Мороза и вместе с ним вручают подарки детям, принимающим активное участие в жизни Итатского городского Дома культуры.
На протяжении всего концерта творческие коллективы и солисты ДК, детского сада «Гусельки», Итатской средней школы дарили зрителям праздничное настроение.
После завершения концерта все Снегурочки организовали дружный хоровод вокруг новогодней елки.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
26/12/2023
Культура
Тяжин
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