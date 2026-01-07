В Кемерове прошли "Рождественские гуляния"

Праздничная фольклорная программа была организована на площади Советов. Каждый смог почувствовать атмосферу настоящей зимней сказки благодаря увлекательным играм, народным песням и традиционному русскому колориту. Интересно было и взрослым, и детям.



Со сцены звучали любимые мелодии в исполнении лучших музыкальных коллективов города. На Рождественской ярмарке каждый мог согреться чашечкой горячего чая и насладиться сладостями и выпечкой.

Фото: пресс-служба администрации Кемерово kemerovo.ru