В Кемерове школьники изготовили обереги для бойцов в преддверии 10-летия Росгвардии

В Кемерове на базе Школа №74 состоялась встреча учащихся с сотрудниками спецподразделения СОБР «Символ» Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу. Мероприятие прошло при участии активистов Движения первых в преддверии 10-летия Росгвардии.

В рамках встречи сотрудники спецназа рассказали школьникам о службе, боевых задачах и значении сплочённости и взаимовыручки при выполнении служебного долга. Ребята с большим интересом задавали вопросы о подготовке спецназовцев, необходимых личных качествах и о том, как поддержка из родного Кузбасса помогает сотрудникам сохранять боевой дух.

Особым моментом встречи стало совместное изготовление памятных оберегов для росгвардейцев - участников специальной военной операции. Школьники вместе с бойцами СОБР вложили в каждую работу частицу тепла и искренние пожелания защитникам Отечества.

Кроме того, учащиеся передали детские письма со словами поддержки, пожеланиями добра, крепкого здоровья и скорейшего возвращения домой. По словам представителей Росгвардии, такие знаки внимания особенно ценны для личного состава и служат важной моральной поддержкой в непростых условиях службы.

 

Фото: Росгвардия

02/03/2026
