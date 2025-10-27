В Кемеровской области-Кузбассе по предписанию Россельхознадзора собственник устранил зарастание сельхозземель

Неиспользуемый сельхозучасток был выявлен еще в октябре 2024 года Сибирским межрегиональным управлением Россельхознадзора в ходе внеплановой документарной проверки, согласованной с Прокуратурой Кемеровской области-Кузбасса, на территории земель сельхозназначения в границах Кемеровского муниципального округа.

В ходе контрольного (надзорного) мероприятия было установлено, что на всей площади земельного участка – это 8 га – зафиксировано отсутствие признаков посевов сельскохозяйственных культур, обработки почвы, проведения мелиоративных и иных мероприятий по борьбе с сорной травянистой и древесной растительностью и воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения.

В этой связи, по итогам внеплановой документарной проверки владельцу участка — физическому лицу — было выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

14 октября 2025 года в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом (выездного обследования) инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора зафиксировал устранение нарушения, так как произведено сенокошение.

А 22 октября 2025 года в результате наблюдения за соблюдением обязательных требований предписание об устранении выявленного нарушения земельного законодательства снято с контроля.