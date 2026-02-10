В январе 2026 года при внутрироссийских перевозках специалисты Россельхознадзора в Кемеровской области — Кузбассе проконтролировали перемещение 5 599,4 тонн подконтрольной государственному ветеринарному надзору продукции.

Так, из Амурской и Курской областей в Кемеровскую область — Кузбасс был ввезен шрот соевый кормовой в объеме 1 347,6 тонн.

При погрузке в Республику Бурятия, Приморский край, Ленинградскую и Новгородскую области досмотрено 3 668,9 тонн ячменя и пшеницы фуражной, а также досмотрено 582,9 тонн молочной продукции, отгруженной в Республики Бурятия и Саха (Якутия), Забайкальский, Хабаровский и Приморский края, Иркутскую область и Ханты-Мансийский автономный округ.

Специалисты Россельхознадзора подтвердили соблюдение условий регионализации и отсутствие нарушений правил перевозок грузов железнодорожным транспортом и требований ветеринарного законодательства.