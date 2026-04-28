При прохождении паводкового периода в Беловском городском округе Кемеровской области в зону подтопления попали жилые дома.

Прокуратура г. Белово организовала надзорные мероприятия. Прокурор города Дмитрий Блескин выехал на место, проверил пункты временного размещения на предмет их соответствия предъявляемым законом требованиям.

Взяты на контроль вопросы соблюдения прав эвакуированных граждан и проведение работ по отводу воды из населенного пункта.

Прокурор провел личный прием жителей подтопленных территорий, разъяснил им порядок возмещения имущественного ущерба от паводка.

Надзорным ведомством будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц по предупреждению чрезвычайных ситуаций в паводковый период, а при наличии оснований – приняты меры прокурорского реагирования.

