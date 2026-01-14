В Кузбасс прибыла комиссия по оценке работы службы родовспоможения

Возглавила комиссию в Новокузнецкой городской клинической больнице №1 руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова. Также в работе принимают участие специалисты НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова и Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета.



Как сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк, специалисты изучают истории болезней, организацию оказания медицинской помощи беременным женщинам и новорожденным.



Ранее Илья Середюк поручил министру здравоохранения Кузбасса Андрею Тарасову на время проведения проверок отстранить от должности главврача больницы Виталия Хераскова. Также губернатор Кузбасса поставил задачу проверить все родильные дома и перинатальные центры региона на готовность к самым сложным случаям.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса (ako.ru)