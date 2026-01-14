Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

В Кузбасс прибыла комиссия по оценке работы службы родовспоможения

Возглавила комиссию в Новокузнецкой городской клинической больнице №1 руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова. Также в работе принимают участие специалисты НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова и Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета.

Как сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк, специалисты изучают истории болезней, организацию оказания медицинской помощи беременным женщинам и новорожденным.

Ранее Илья Середюк поручил министру здравоохранения Кузбасса Андрею Тарасову на время проведения проверок отстранить от должности главврача больницы Виталия Хераскова. Также губернатор Кузбасса поставил задачу проверить все родильные дома и перинатальные центры региона на готовность к самым сложным случаям.

 Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса (ako.ru)

Здоровье
Общество
Топ
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
14/01/2026
Здоровье
Общество
Топ
Новокузнецк
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus