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В Кузбассе декларация на рапс признана недействительной

В январе 2024 года специалистом Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу проведено контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия по наблюдению за соблюдением обязательных требований в области обеспечения качества и безопасности зерна в отношении юридического лица, осуществляющего деятельность на территории Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области-Кузбасса.

       В ходе мероприятия установлено, что сельхозтоваропроизводитель, при регистрации декларации о соответствии,  указал массу партии рапса  в количестве 700 тонн. Вместе с тем,  урожай зерна в весе после подработки составил всего 514 тонн. Таким образом, данный факт свидетельствует о недостоверном декларировании соответствия.

Так же, при оформлении декларации о соответствии были нарушены требования Единой формы декларации о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза, утвержденной Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 № 293, а именно: не указан  номер телефона и адрес электронной почты Заявителя;  не указаны сведения об условиях хранения зерна. А так же, оптически считываемый матричный код (QR-код) указан в месте, отличном от необходимого.

    По факту установленных нарушений Управлением Россельхознадзора  принято решение о признании декларации о соответствии недействительной и 31 января 2024 года ее действие прекращено.

   Юридическому лицу объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований при декларировании зерна.

Общество
kuzbassnews.ru
01/03/2024
Общество
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