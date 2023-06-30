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В Кузбассе к 8 годам лишения свободы приговорён квартирант, избивший до смерти гостью хозяйки квартиры

Утром после обнаружения трупа квартирант пытался убедить 75-летнюю хозяйку квартиры, что это она избила гостью поленом, которое позже сожгла в печи. Убеждал он в этом и свидетелей, которым звонил по телефону. Однако через некоторое время под тяжестью неопровержимых доказательств преступник сознался в содеянном…

В конце января вечером 40-летний подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения после продолжительного «застолья», нанёс 49-летней женщине, находящейся в гостях и с которой они вместе распивали спиртное, около 20 ударов в области головы, грудной клетки, а также по верхним и нижним конечностям. После того, как он избил потерпевшую, ушёл спать. А потерпевшая в результате причинённых телесных повреждений в течение ночи скончалась от травматического шока.

Утром, обнаружив гостью мёртвой, обвиняемый сообщил по телефону свидетелям, что потерпевшую поленом избила 75-летняя хозяйка квартиры, после чего сожгла полено в печи. Пытался он убедить в этом и саму хозяйку квартиры. Однако вскоре под тяжестью неопровержимых доказательств он сознался в содеянном, и в дальнейшем активно сотрудничал со следствием.

В судебном заседании подсудимый полностью признал себя виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлёкшее по неосторожности смерть. А в ходе рассмотрения дела его вина в совершении преступления была подтверждена также показаниями свидетелей и письменными доказательствами.

При назначении наказания подсудимому суд учёл в качестве отягчающего обстоятельства опасный рецидив преступлений, поскольку он ранее был осуждён за тяжкое преступление (связанное с незаконным оборотом наркотических средств), освободившись из мест лишения свободы в сентябре 2022 года.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учёл признание вины, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а также ещё ряд обстоятельств, связанных с личностью подсудимого.

В результате суд назначил преступнику наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не был обжалован, вступив на днях в законную силу.

Официальный представитель
Мариинского городского суда
Кемеровской области
Алексей Бушуев

 

Фото из открытых источников

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