В Кузбассе отметили успехи кадетов классов Росгвардии

В областном центре состоялась встреча по итогам учебного года отличившихся кадетов классов Росгвардии школы № 74 с врио начальника Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу полковником полиции Павлом Кузнецовым.

Обращаясь к участникам встречи, полковник полиции Павел Кузнецов подчеркнул значимость патриотического воспитания подрастающего поколения, поблагодарил школьников за активную жизненную позицию, целеустремлённость и стремление к личностному росту. Он отметил, что будет рад в будущем видеть сегодняшних кадетов в рядах войск правопорядка, и вручил ребятам памятные подарки.

В ходе торжественной церемонии школьники предложили Павлу Олеговичу стать почетным наставником активистов Движения Первых из кадетских классов Росгвардии. Руководитель региональных войск правопорядка выразил своё согласие и поблагодарил школьников за оказанное доверие. В знак признательности кадеты передали ему символ первичного отделения школы Движения Первых – медвежонка по имени Кузя.

В течение учебного года воспитанники классов Росгвардии проявили высокую активность в общественной, патриотической и добровольческой деятельности. Кадеты становились лауреатами всероссийских и международных конкурсов, принимали участие в региональных акциях, демонстрировали высокие результаты в спортивных соревнованиях и творческих фестивалях. Отдельного внимания удостоены достижения ребят в развитии кадетского медиацентра, а также в создании материалов, направленных на сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны.

Фото: Росгвардия