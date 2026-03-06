Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
В Кузбассе по иску прокуратуры суд обратил в доход государства имущество бывшего министра здравоохранения региона, приобретенное на неподтвержденные доходы

Центральный районный суд города Кемерово рассмотрел иск прокурора области об обращении в доход государства имущества бывшего министра здравоохранения Кузбасса, приобретенного на неподтвержденные доходы.

Проведенной надзорным ведомством проверкой установлено, что в собственности бывшего чиновника, членов его семьи и аффилированных ему лиц имелись дом, автомобиль премиум-класса, дорогостоящие часы, украшения и иные аксессуары. При этом его официальные доходы не позволяли приобрести законным путем данное имущество и предметы роскоши, стоимость которых эксперты оценили более чем в 100 млн рублей.

В этой связи прокуратура обратилась в суд с соответствующим исковым заявлением.

По результатам его рассмотрения в доход государства обращены жилой дом площадью 256,2 кв. м, транспортное средства BMW X6 xDrive40i M Sport, дорогостоящие часы в количестве 10 шт., кольцо, сумка и более 21 млн рублей.

                                                         

Фото: Пресс-служба прокуратуры области

06/03/2026
