Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

В Кузбассе под контролем Россельхознадзора отгружена новая партия крупы манной в Казахстан

28 апреля 2026 года  специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформил фитосанитарный сертификат на партию крупы манной, произведенной на территории  Новокузнецкого муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса и подготовленной для дальнейшей транспортировки в  Республику Казахстан.

Под контролем ведомства погрузка  экспортной партии крупы манной, предназначенной на пищевые цели, производилась в железнодорожный вагон. Вес партии составил 67,7 т.

Партия подготовлена в соответствии с карантинными фитосанитарными требованиями страны-импортера, что подтверждено результатами лабораторных исследований в подведомственном Россельхознадзору учреждении – Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ».

kuzbassnews.ru
30/04/2026
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus