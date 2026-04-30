В Кузбассе под контролем Россельхознадзора отгружена новая партия крупы манной в Казахстан

28 апреля 2026 года специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформил фитосанитарный сертификат на партию крупы манной, произведенной на территории Новокузнецкого муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса и подготовленной для дальнейшей транспортировки в Республику Казахстан.

Под контролем ведомства погрузка экспортной партии крупы манной, предназначенной на пищевые цели, производилась в железнодорожный вагон. Вес партии составил 67,7 т.

Партия подготовлена в соответствии с карантинными фитосанитарными требованиями страны-импортера, что подтверждено результатами лабораторных исследований в подведомственном Россельхознадзору учреждении – Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ».