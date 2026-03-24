В Кузбассе под контролем Россельхознадзора отгружены новые партии овса в Казахстан

18 и 19 марта 2026 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформили 80 фитосанитарных сертификатов на партии овса, выращенного на территории Чебулинского и Гурьевского муниципальных округов Кемеровской области -Кузбасса и подготовленного для экспорта в Республику Казахстан.

Под контролем ведомства погрузка экспортных партий овса, предназначенного на пищевые цели, производилась в железнодорожные контейнеры. Общий вес партий составил 2242 т.

Партии подготовлены в соответствии с карантинными фитосанитарными требованиями страны-импортера, что подтверждено результатами лабораторных исследований в подведомственном Россельхознадзору учреждении – Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ».