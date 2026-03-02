В Кузбассе под контролем Россельхознадзора отгружены первые в 2026 году партии гречихи в Китай
25 февраля специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформили 23 фитосанитарных сертификата на партии гречихи, выращенной на территории Промышленновского муниципального округа Кемеровской области -Кузбасса и подготовленной для экспорта в Китайскую Народную Республику.
Под контролем ведомства погрузка первых в 2026 году экспортных партий гречихи, предназначенной на пищевые цели, производилась в железнодорожные контейнеры. Общий вес партий составил 596 т.
Партии подготовлены в соответствии с карантинными фитосанитарными требованиями страны-импортера, что подтверждено результатами лабораторных исследований в подведомственном Россельхознадзору учреждении – Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ».
