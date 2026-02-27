В Кузбассе под контролем Россельхознадзора в Калининград отгружены новые партии рапса

20 и 24 февраля 2026 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформили 17 фитосанитарных сертификатов на партии рапса для отправки в железнодорожных вагонах в Калининград.

При досмотре продукции, выращенной на пищевые цели на территории Крапивинского и Промышленновского округов Кемеровской области – Кузбасса, были отобраны образцы на наличие карантинных объектов и на показатели безопасности и качества.

В результате партии рапса в совокупном объеме 1170 т успешно прошли исследования в Кемеровской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ».