В Кузбассе продолжается уборочная кампания

По информации регионального минсельхоза, на сегодняшний день обмолот зерновых и зернобобовых культур превысил отметку в 19 тысяч гектаров. Урожай ранних сортов картофеля и овощей убран с площади 6,5 гектара.

В Прокопьевском муниципальном округе приступили к уборочной 12 предприятий. Убирается озимая рожь, яровые ячмень, овес, горох, ранний картофель. Обмолочено 1100 гектаров, намолочено 4700 тонн, средняя урожайность — 42,7 центнера с гектара.

Идет уборка ярового ячменя, гороха и овса в Крапивинском муниципальном округе. Полностью убрана озимая сурепица — со 113 га намолочено 226 тонн.

В Мариинском муниципальном округе озимые убраны полностью — 305 гектаров при средней урожайности 36 центнеров с гектара. Также убрали 700 гектаров гороха, урожайность составила 27 центнеров с гектара.

В Тисульском муниципальном округе убрано 1566 гектаров зерновых культур — это 7% площадей, урожайность составила 36,2 центнера с гектара.

В Ленинск-Кузнецком муниципальном округе с площади 4,3 тысячи гектаров намолочено более 10 тысяч тонн зерна. Убирают озимую рожь и пшеницу, яровой ячмень, горох и овес.

Аграрии Топкинского муниципального округа также ведут битву за урожай. Всего в округе обмолочено 920 гектаров зерновых культур, намолочено 2440 тонн.

В рамках подготовки кормовой базы план по сенажу выполнен на 90%, сено заложено на 75%. Впереди — заготовка сочных кормов.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса