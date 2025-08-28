В Кузбассе проходит Неделя популяризации активных видов спорта

Задачи этой акции - повысить мотивацию и приверженность населения к физической активности, а также призвать к проведению активного досуга.

Ирина Кожинова, к.м.н., заведующая отделом Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики рассказала, что Всемирная организация здравоохранения ВОЗ рекомендует минимум 150 минут умеренной физической активности (по 30 минут 5 раз в неделю) или минимум 75 минут интенсивной физической активности (по 25 минут 3 раза в неделю).

Активные виды физкультуры и помогают улучшить физическую форму, координацию, гибкость и выносливость. Наиболее доступны летом и подходят для любых возрастных категорий: бег, плавание, велоспорт, баскетбол, волейбол, теннис и другие активные виды спорта.

При занятии физкультурой и спортом важно правильно подобрать экипировку, удобную спортивную обувь и одежду по сезону. Одежда должна быть «дышащей», многослойной, чтобы при необходимости её можно было расстегнуть или снять, обувь должна быть без каблука, иметь супинатор и удобную шнуровку.

Соблюдайте правила безопасности и не перегружайте организм! Рекомендуется проконсультироваться с врачом перед началом занятий, если у вас есть ишемическая болезнь сердца, повышенное артериальное давление, болезни легких, миопия высокой степени, сахарный диабет. Противопоказано заниматься физической активностью во время ОРВИ, лихорадочных состояний.

Если по состоянию здоровья вы не можете заниматься активными видами спорта, вам подойдет обычная физическая активность. Например, начинать утро с зарядки. Но необходимо помнить, что только регулярные занятия принесут результат. Размяться можно во время похода в магазин, прогулки с ребенком или с собакой. Для тренировок дома нужно позаботиться о безопасном месте для занятий, приготовить коврик и полотенце, проветрить помещение, во время нагрузки пить чистую воду. Откажитесь по возможности от общественного транспорта, поднимайтесь по лестнице пешком, занимайтесь физическим трудом на приусадебном участке или во время уборки в квартире.

Фото предосталено КЦОЗиМП