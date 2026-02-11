Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

В Кузбассе росгвардейцы готовят студентов к чемпионату по профессиональному мастерству

В Кемерове сотрудники Росгвардии участвуют в подготовке студентов к чемпионату по профессиональному мастерству «Профессионалы» по компетенции «Росгвардеец».

В рамках подготовки к региональному этапу чемпионата сотрудники ОМОН «Оберег» Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу провели обучающие занятия для студентов Кемеровского профессионально-технического техникума. Территориальное управление Росгвардии по традиции является партнёром проекта, ежегодно оказывает содействие в подготовке студентов, а также принимает участие в работе экспертного и судейского сообщества.

Программа подготовки включает занятия по топографии, огневой подготовке, сапёрному делу, тактической медицине, корректировке ведения огня, а также применению беспилотных летательных аппаратов. Все модули направлены на формирование практических навыков, необходимых для выполнения служебно-боевых задач в подразделениях войск правопорядка.

Региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству пройдёт в Кузбассе в феврале 2026 года. Всероссийский этап состоится в апреле в городе Кемерово и будет посвящён 10-летию войск национальной гвардии Российской Федерации. В соревнованиях примут участие представители 11 регионов со всей страны.

Лучшие участники чемпионата получат преимущественное право для дальнейшего прохождения службы и поступления на службу в подразделения Росгвардии.

 

 

Фото: Росгвардия

Образование
Кемерово
kuzbassnews.ru
11/02/2026
Образование
Кемерово
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus