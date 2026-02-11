В Кузбассе росгвардейцы готовят студентов к чемпионату по профессиональному мастерству

В Кемерове сотрудники Росгвардии участвуют в подготовке студентов к чемпионату по профессиональному мастерству «Профессионалы» по компетенции «Росгвардеец».

В рамках подготовки к региональному этапу чемпионата сотрудники ОМОН «Оберег» Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу провели обучающие занятия для студентов Кемеровского профессионально-технического техникума. Территориальное управление Росгвардии по традиции является партнёром проекта, ежегодно оказывает содействие в подготовке студентов, а также принимает участие в работе экспертного и судейского сообщества.

Программа подготовки включает занятия по топографии, огневой подготовке, сапёрному делу, тактической медицине, корректировке ведения огня, а также применению беспилотных летательных аппаратов. Все модули направлены на формирование практических навыков, необходимых для выполнения служебно-боевых задач в подразделениях войск правопорядка.

Региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству пройдёт в Кузбассе в феврале 2026 года. Всероссийский этап состоится в апреле в городе Кемерово и будет посвящён 10-летию войск национальной гвардии Российской Федерации. В соревнованиях примут участие представители 11 регионов со всей страны.

Лучшие участники чемпионата получат преимущественное право для дальнейшего прохождения службы и поступления на службу в подразделения Росгвардии.

Фото: Росгвардия