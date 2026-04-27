В Кузбассе росгвардейцы приняли участие в международной акции «Диктант Победы»

Сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу присоединились к международной просветительско-патриотической акции «Диктант Победы».

Участие в мероприятии приняли сотрудники СОБР «Символ» и «Мустаг», ОМОН «Оберег» и «Рубеж», сотрудники вневедомственной охраны из Кемерова, Ленинска-Кузнецкого, Новокузнецка и Прокопьевска, а также представители авиационного отряда специального назначения Сибирского ордена Жукова округа Росгвардии, а также кадеты губернаторской школы-интерната полиции.

Для проведения акции в подразделениях Росгвардии региона были организованы тематические площадки. Участникам предстояло выполнить задания в течение 45 минут, ответив на 25 вопросов одного из вариантов диктанта. Задания носили разноплановый характер и охватывали широкий круг тем: от ключевых событий Великой Отечественной войны до произведений литературы, художественных фильмов и памятников, посвящённых военной истории.

В 2026 году центральной темой акции стало 130-летие со дня рождения выдающегося советского полководца Георгия Жукова. Отдельные блоки заданий были посвящены другим военачальникам, памятным датам, включая 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, а также событиям специальной военной операции.

Росгвардейцы и кадеты продемонстрировали высокий уровень знаний и интерес к истории Отечества, подтвердив значимость сохранения исторической памяти и преемственности поколений.

