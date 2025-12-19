Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
В Кузбассе Росгвардия досрочно завершила призывную кампанию

В рамках осеннего призыва около трёхсот жителей Кемеровской области отправились исполнять воинский долг в подразделения Центрального, Северо-Западного, Приволжского, Южного и Сибирского округов войск национальной гвардии России.

В отборе кандидатов участвовали представители Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу. Они изучили личные дела, оценили соответствие морально-психологическим качествам и побеседовали с каждым из призывников. Большинство новобранцев изъявили желание служить именно в Росгвардии. Лучшие из них направлены для прохождения службы в прославленную отдельную дивизию оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского.

В период срочной службы у призывников будет возможность получить дополнительную специальность. За каждым кандидатом закреплён контроль со стороны строевых и кадровых подразделений регионального управления Росгвардии. Те, кто достойно исполнят воинский долг, по завершении службы получат преимущественное право на трудоустройство в подразделения Росгвардии в Кузбассе.

Новобранцев обеспечили всем необходимым на пути следования. Выдача вещевого имущества и продовольствия была организована на базе отряда специального назначения «Кузбасс».

Стоит отметить, что молодые люди, призванные на военную службу в ряды Росгвардии, не привлекаются к выполнению боевых задач в зоне специальной военной операции. Будущие росгвардейцы будут заниматься охраной общественного порядка и обеспечением безопасности жителей Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России.

 

Фото: Росгвардия

kuzbassnews.ru
19/12/2025
