В Кузбассе Росгвардия присоединилась к патриотической акции ко Дню Победы

В Кемеровской области сотрудники и военнослужащие регионального управления Росгвардии присоединились к патриотической акции «Георгиевская ленточка», приуроченной к празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Так, на улицах Кемерова росгвардейцы поздравили жителей и гостей города с наступающим праздником, вручив более ста георгиевских лент. Представители ведомства рассказали гражданам о значении этого символа, а также напомнили о бережном и уважительном отношении к нему.

В ходе общения многие горожане делились историями о своих родственниках – участниках Великой Отечественной войны, отмечая важность сохранения памяти о подвиге поколения победителей.

«Такие акции позволяют не только напомнить о значении Дня Победы, но и поддерживать живую связь поколений. Люди искренне откликаются, вспоминают своих родных, и это особенно ценно», - отметила военнослужащая территориального органа Росгвардии прапорщик Елена З.

