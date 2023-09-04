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В Кузбассе росгврадейцы оказали помощь горожанам при пожаре в магазине

 Накануне в Гурьевске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в составе сержанта Максима Манакова и сержанта Никиты Баталова оказали содействие в эвакуации местных жителей из торговой точки, где произошло возгорание.

Днем на маршруте патрулирования по улице Ленина росгвардейцы услышали хлопок в одной из торговой точек. На месте экипаж Максима и Никиты заметили задымление под крышей магазина. Представители войск правопорядка вызвали на адрес пожарных МЧС России и немедленно отправились на помощь посетителям и работникам объекта. Росгвардейцы помогли эвакуировать 12 человек. Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали возникший пожар, предотвратив распространение возгорания.

 Убедившись в безопасности граждан, росгвардейцы вернулись на маршрут патрулирования.

 

Фото: Росгвардия

Общество
Происшествия
Гурьевск
kuzbassnews.ru
04/09/2023
Общество
Происшествия
Гурьевск
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