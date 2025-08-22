В Кузбассе Россельхознадзор предостерег предприятие за отсутствие учета животных в компоненте «Хорриот»

20 августа 2025 года Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора объявило предостережение в адрес сельскохозяйственного предприятия из поселка Кузбасский Кемеровской области-Кузбасса за отсутствие учета животных в компоненте ФГИС ВетИС — «Хорриот».

Так, на 1 августа 2025 года предприятием внесена информация о количестве зарегистрированного поголовья крупного рогатого скота. Однако по данным государственной ветеринарной службы Кузбасса в хозяйстве содержится на 11 голов крупного рогатого скота больше, то есть 442.

В этой связи, ведомство напоминает о необходимости строгого соблюдения требований по обязательному учету сельскохозяйственных животных в установленные сроки. Владельцы животных вправе самостоятельно выбрать тип средства маркирования из предусмотренных ветеринарными правилами в зависимости от вида животного.

При этом маркирование животных осуществляется владельцами животных за свой счёт самостоятельно или посредством привлечения иных лиц: не позднее 30 дней после рождения крупного рогатого скота, лошадей, овец и коз; в течение 7 дней после выведения домашней птицы; не позднее 14 дней после заселения в улей пчел.

Владельцы обязаны обеспечить учёт в течение 10 рабочих дней после маркировки или ввоза животных на территорию Российской Федерации. Для этого они предоставляют необходимые для учета животных (группы животных) сведения специалистам в области ветеринарии в письменной форме или иными способами, позволяющими зафиксировать дату и время получения информации, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронной почты.

В зависимости от вида животных эти сроки имеют утвержденный российским законодательством календарь:

• КРС, лошади (кроме ЛПХ), свиньи — до 1 сентября 2024 г.;

• Лошади в ЛПХ — до 1 сентября 2025 г.;

• Домашняя птица:

— для промышленных предприятий — до 1 сентября 2024 г.;

— для ЛПХ (более 10 голов) — до 1 сентября 2026 г.;

— для ЛПХ (до 10 голов) — до 1 сентября 2029 г.

• Овцы и козы — до 1 декабря 2025 г.

• Пчёлы — до 1 сентября 2025 г.