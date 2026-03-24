В Кузбассе Россельхознадзор проконтролировал первую в 2026 году поставку лесоматериала в Узбекистан

19 марта специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировал отгрузку в Узбекистан первых в 2026 году партий лесоматериала. 92 куб. м продукции из хвойных пород (ель, пихта) были заготовлены на территории Таштагольского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса.

В ходе досмотра экспортных партий были отобраны образцы и направлены для исследования в Кемеровский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ». Лабораторная экспертиза подтвердила отсутствие карантинных вредных организмов.

По итогам досмотра и на основании заключений о карантинном фитосанитарном состоянии собственнику продукции выданы 2 фитосанитарных сертификата.