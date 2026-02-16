В Кузбассе Россельхознадзор проконтролировал первую в 2026 году поставку в Китай медицинских шпателей из берёзы

10 февраля в Кузбассе инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора впервые в 2026 году оформил разрешительный сопроводительный документ на отгрузку автомобильным транспортом в китайскую провинцию Шаньдун Цзинин медицинских шпателей из берёзы. Вес подкарантинной продукции составил 23 т.

При досмотре инспектор ведомства не выявил нарушений законодательства в области карантина растений, подтвердив соблюдение кузбасским предприятием требований страны-импортера.

Фитосанитарная безопасность груза подтверждена заключениями Кемеровского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» — аккредитованного национального органа на право проведения лабораторных исследований в области карантина растений.