В Кузбассе Россельхознадзор провел 17 профилактических визитов в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами

За 4 месяца 2026 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провели серию профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений в сфере обращения пестицидов и агрохимикатов. В ходе 17 профилактических визитов были охвачены сельхозпроизводители из Гурьевского, Беловского, Крапивинского, Мариинского, Тисульского, Чебулинского, Ленинск-Кузнецкого и Прокопьевского муниципальных округов Кемеровской области - Кузбасса. 

Так в апреле были проведены профилактические мероприятия для ООО «Алтей», ООО «Агропромсервис», ИП Тупицина А.Н., ИП Хализовой И.В., ИП Шефер В.Р.  и др. 

Особое внимание было уделено разъяснению новых требований законодательства. Специалисты ведомства подробно объяснили порядок работы с ФГИС «Сатурн», включая  содержание, сроки и способы информирования пчеловодов, экстренную обработку при ЧС. Отдельно обсуждались вопросы своевременного отражения в системе информации о поступлении и списании препаратов.

 

Сельхозпроизводители положительно оценили инициативу надзорного органа, отметив практическую пользу от полученных разъяснений. В ходе диалога аграрии получили ответы на актуальные вопросы, касающиеся как технических аспектов работы с ФГИС «Сатурн», так и изменений в нормативной базе.

 

Более 70% визитов осуществлены с использованием мобильного приложения «Инспектор», что позволило повысить эффективность взаимодействия с аграриями.

kuzbassnews.ru
07/05/2026
