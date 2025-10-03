В Кузбассе Россельхознадзором проведено более полутора тысяч профмероприятий в области карантина растений

С начала 2025 года Сибирским межрегиональным управлением Россельхознадзора в целях профилактики рисков причинения вреда (ущерба) в области карантина растений проведены 1 160 консультирований, 271 информирование, 37профилактических визитов, объявлено 185 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

Часть профилактических мероприятий проводится с использованием мобильного приложения «Инспектор». Так, с начала года с помощью приложения состоялись 21 профилактический визит и 2 консультирования в области карантина растений.

Например, в течение сентября специалисты ведомства провели 7 таких профилактических визитов, в ходе которых хозяйствующим субъектам были разъяснены вопросы по соблюдению карантинных фитосанитарных требований, предъявляемых к подкарантинной продукции, к использованию подкарантинных объектов, перемещению продукции по территории Российской Федерации, по порядку проведения карантинного фитосанитарного обеззараживания. Среди них представители ООО «Автолес», ООО «Леспромхоз», ИП Архипов Е.В., ООО «Лес», ИП Фролова О.А. и другие.

Специалисты Россельхознадзора напоминают хозяйствующим субъектам, что проведение профилактических мероприятий с использованием видео-конференц-связи возможно через мобильное приложение «Инспектор», доступное для скачивания по ссылке и упрощающее взаимодействие между контролируемым лицом и инспектором надзорного ведомства.