В Кузбассе Россельхознадзором выявлен факт недостоверного декларирования 5,5 тысяч тонн рапса

27 апреля 2026 года Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора объявило предостережение в адрес юридического лица в связи с выявлением в обращении декларации, оформленной с нарушением процедур обязательного подтверждения соответствия. Заявителем декларации является сельхозтоваропроизводитель из Юргинского муниципального округа Кемеровской области — Кузбасса.

Ранее, при мониторинге сведений, содержащихся в системе ФГИС ППА «Сатурн» и реестре сертификатов и деклараций о соответствии Росаккредитации инспектор ведомства установил, что при декларировании 5,5 тыс. т рапса, предназначенного на пищевые цели, ООО «Юргинский аграрий» не обеспечило проведение исследований на остаточное количество действующих веществ пестицидов «Гранберг Про», «Глобал плюс», «Органза» (пропиконазол, имазамокс, ацетамиприд, лямбда-цигалотрин), примененных при его выращивании в 2025 году.

Кроме того, выявлено несоответствие сведений о месте изготовления продукции: данные в протоколах испытаний не совпадают с информацией на сайте «Росаккредитация» и в декларации.

Таким образом, процедура оценки (подтверждения) соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза 015/2011 «О безопасности зерна» состоялась не в полной мере, что стало основанием для признания декларации о соответствии недействительной.

Нарушителю предложено при декларировании соответствия продукции требованиям Технических регламентов Таможенного союза проводить испытания образцов зерна на остаточное количество пестицидов, в том числе применяемых при его производстве, а также изучить требования данного Технического регламента Таможенного союза.