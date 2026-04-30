Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

В Кузбассе Россельхознадзором выявлен факт недостоверного декларирования 5,5 тысяч тонн рапса

27 апреля 2026 года Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора объявило предостережение в адрес юридического лица в связи с выявлением в обращении декларации, оформленной с нарушением процедур обязательного подтверждения соответствия. Заявителем декларации является сельхозтоваропроизводитель из Юргинского муниципального округа Кемеровской области —  Кузбасса.

Ранее, при мониторинге сведений, содержащихся в системе ФГИС ППА «Сатурн» и реестре сертификатов и деклараций о соответствии Росаккредитации  инспектор ведомства установил, что при декларировании 5,5 тыс. т рапса, предназначенного на пищевые цели, ООО «Юргинский аграрий» не обеспечило проведение исследований на остаточное количество действующих веществ пестицидов «Гранберг Про», «Глобал плюс», «Органза» (пропиконазол, имазамокс, ацетамиприд, лямбда-цигалотрин), примененных при его выращивании в 2025 году.

Кроме того, выявлено несоответствие сведений о месте изготовления продукции: данные в протоколах испытаний не совпадают с информацией на сайте «Росаккредитация» и в декларации.

Таким образом, процедура оценки (подтверждения) соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза 015/2011 «О безопасности зерна» состоялась не в полной мере, что стало основанием для признания декларации о соответствии недействительной.

Нарушителю предложено при декларировании соответствия продукции требованиям Технических регламентов Таможенного союза проводить испытания образцов зерна на остаточное количество пестицидов, в том числе применяемых при его производстве, а также изучить требования данного Технического регламента Таможенного союза.

kuzbassnews.ru
30/04/2026
Популярное за месяц
В Кузбассе Россельхознадзор с помощью ФГИС «Зерно» выявил нарушения при оформлении сопроводительных документов на бобы соевые
В Новокузнецке открылась новая поликлиника №5
В Кемерове суд вынес обвинительный приговор начальнице почтового отделения, признанной виновной в присвоении денежных средств
Кузбасский суд взыскал с велосипедиста, виновного в ДТП, ущерб за ремонт автомобиля в пользу страховой компании
В мае стартует ремонт путепровода через железную дорогу на трассе Новокузнецк — Мыски — Междуреченск
Инфраструктурное и инвестиционное развитие курорта «Шерегеш» обсудили на совещании под председательством Анатолия Серышева
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus