В Кузбассе специалисты Россельхознадзора предостерегли 11 хозяйствующих субъектов, не погасивших карантинные сертификаты

Согласно информации, полученной с помощью Федеральной государственной информационной системы «Аргус-Фито» (ФГИС «Аргус-Фито») по результатам наблюдения за соблюдением обязательных требований, инспекторы Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора в Кемеровской области – Кузбассе в январе 2026 года установили, что 11 хозяйствующих субъектов не осуществили гашение карантинных сертификатов в течение одного дня с момента доставки продукции, а также не уведомили надзорный орган о прибытии груза в установленный срок.

Нарушителям требования ч. 8 ст. 21 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений» выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства в области карантина растений, в том числе в части своевременного извещения территориального управления по месту нахождения подкарантинной продукции о доставке такой продукции, а также своевременного гашения карантинных сертификатов.

Ведомство сообщает, что собственник должен уведомить Россельхознадзор о поступлении подкарантинной продукции. Это регламентировано Приказом Минсельхоза РФ от 28 июля 2020 года № 425. Заявление подается не позднее одного календарного дня с момента доставки подкарантинной продукции. В приложении к Приказу указана рекомендуемая форма извещения, где прописывается объем поступившей подкарантинной продукции, ее происхождение и место доставки, а также информация о карантинном фитосанитарном обеззараживании, если такое проводилось.

В связи с этим, специалисты ведомства напоминают, что карантинный сертификат считается погашенным с момента внесения в Федеральную государственную информационную систему «Аргус-Фито» сведений о завершении перевозки партии подкарантинной продукции. Погашение карантинных сертификатов обеспечивает прослеживаемость продукции высокого фитосанитарного риска, поступающей из-за пределов региона.

Для погашения карантинного сертификата собственники подкарантинной продукции регистрируются в информационной системе «Аргус-Фито». Данная система была введена для предотвращения распространения особо опасных карантинных объектов на территории Российской Федерации. Войти в нее можно в разделе по ссылке.

По всем возникающим вопросам, касающимся ввоза и вывоза растениеводческой продукции, а также регистрации и работе в информационной системе «Аргус-Фито», можно обратиться в Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора по телефонам:

— в Новосибирской области — 8(3833) 46-56-28;

— в Кемеровской области – Кузбассе — 8(3842) 36-15-80;

— в Томской области — 8(3822) 44-46-36.