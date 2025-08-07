В Кузбассе суд заключил под стражу 61-летнего бездомного мариинца, напавшего на женщину

Мариинский городской суд Кемеровской области рассмотрел ходатайство заместителя начальника следственного отдела ОМВД России «Мариинский» об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 61-летнего бездомного, обвиняемого в совершении грабежа с применением не опасного для жизни и здоровья насилия.

Из представленных в суд материалов следует, что в послеобеденное время 31 июля 2025 года местная жительница возвращалась с работы, и заметила впереди себя мужчину, который пару раз оглянулся и скрылся за кустами. Через некоторое время она вновь увидела этого же мужчину, который стоял у мостика. Когда женщина прошла мимо, то почувствовала удар в область головы. Резко обернувшись, оказалась лицом к лицу с этим мужчиной. Тот схватился обеими руками за пакеты, которые несла женщина и сказал «Давай деньги». Женщина, испугавшись, бросила пакеты на траву, после чего оттолкнула от себя злоумышленника и убежала. Перед этим она успела сказать, что наличных денег с собой нет, только банковская карта.

После получения информации о совершённом преступлении сотрудники уголовного розыска совместно с бойцами Росгвардии оперативно установили и задержали преступника. Им оказался 61-летний мариинец, у которого с 2000 года дом по месту прописки непригоден для жилья. В день совершения преступления он употреблял спиртное, увидел женщину с пакетами в руках и решил ограбить её. Когда женщина убежала, он подобрал пакеты, решив, что именно там находится банковская карта, о которой сообщила потерпевшая. Однако в пакетах находился рабочий халат, женские бриджи и рабочие документы.

В результате грабежа пострадавшей был причинён материальный ущерб на общую сумму 1200 рублей.

Вину в предъявленном обвинении злоумышленник признал и не возражал против заключения его под стражу.

Рассмотрев ходатайство, выслушав участников судебного заседания и изучив представленные письменные материалы, суд посчитал заявленное ходатайство подлежащим удовлетворению.

Суд установил, что мужчина обвиняется в совершении тяжкого преступления, за которое уголовным законом предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы. Не имеющий постоянного места жительства обвиняемый также не имеет постоянного источника доходов, злоупотребляет спиртными напитками.

Эти и иные установленные судом обстоятельства дают основания полагать, что обвиняемый, находясь на свободе, может скрыться от органов предварительного следствия и суда, продолжив заниматься преступной деятельностью.

В результате суд посчитал необходимым избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

Обжаловать принятое судом решение обвиняемый не стал, постановление вступило в законную силу.

Напомним, что в соответствии с частью 1 статьи 49 Конституции Российской Федерации каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд