В Кузбассе транспортные полицейские организовали для школьников экскурсию на «Поезд Победы»

 На железнодорожный вокзал города Кемерово прибыл «Поезд Победы» - передвижной музей, посвященный истории Великой Отечественной войны. Для посетителей были представлены 13 экспозиций, содержащих более 150 экспонатов, освещающих подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны.

 Инспекторы по делам несовершеннолетних Кузбасского ЛУ МВД России провели экскурсию для 76 детей,состоящих на профилактическом учёте в органах внутренних дел. Для каждого ребёнка эта встреча стала важным событием, позволяющим глубже погрузиться в историю своей Родины. В рамках встречи сотрудники транспортной полиции провели профилактическую беседу о законопослушном поведении, об ответственности за противоправные действия, а также напомнили о правилах безопасного поведения на объектах транспорта.

 Сотрудники транспортной полиции в полном объеме обеспечивают общественный порядок и безопасность посетителей поезда «Поезд Победы», который отправится в дальнейшую поездку в 20 часов 10 минут в Красноярский край.

Фото: Кузбасское ЛУ МВД России 

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
24/08/2025
Общество
Кемерово
