В Кузбассе транспортные полицейские провели патриотический урок для школьников

Инспекторы по делам несовершеннолетних Кузбасского ЛУ МВД России и Общественного совета при линейном управлении провели патриотический урок для учащихся общеобразовательной школы № 8. Встреча со школьниками была нацелена на развитие социально-активной позиции молодежи, формирование культурно-нравственных ориентиров и сохранение исторических ценностей.Транспортные полицейские объяснили учащимся значимость государственных символов России, рассказали о правах и обязанностях несовершеннолетних и напомнили о значении исторических событий нашей страны. Кроме того, школьники написали письма российским военнослужащим, выполняющим боевые задачи в зоне специальной военной операции. Ребята выразили благодарность и восхищение тем, кто защищает нашу страну. Организаторы передадут творческие работы школьников в региональное отделение Народного фронта направления в зону СВО. Фото: пресс-служба Кузбасского ЛУ МВД России