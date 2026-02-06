Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
В Кузбассе установлен факт негашения карантинного сертификата во ФГИС «Аргус-Фито» при ввозе 20 тонн муки пшеничной

30 января 2026 года специалистом Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора на территории Кемеровской области-Кузбасса выявлен факт несоблюдения обязанностей по уведомлению уполномоченных органов о перевозке подкарантинной продукции.

При мониторинге базы данных ФГИС «Аргус-Фито» установлено, что индивидуальным предпринимателем не предоставлена необходимая информация о прибытии в село Журавлево Промышленновского района груза из Красноярского края — 20 тонн муки пшеничной.

Проверка показала отсутствие записей о завершении транспортировки товара в электронной системе, а также отсутствие гашения соответствующего карантинного сертификата. Таким образом, предпринимателем нарушены карантинные фитосанитарные требования, установленные российским законодательством.

Сибирским межрегиональным управлением Россельхознадзора принято решение объявить хозяйствующему субъекту предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации.

Специалисты Россельхознадзора напоминают, что собственник подкарантинной продукции или уполномоченное им лицо обязаны осуществить гашение карантинного сертификата в течение одного дня с момента доставки подкарантинной продукции. Карантинный сертификат считается погашенным с момента внесения в федеральную государственную информационную систему в области карантина растений собственником подкарантинной продукции или уполномоченным им лицом сведений о завершении перевозки партии подкарантинной продукции.

kuzbassnews.ru
06/02/2026
