В Кузбассе вынесен приговор организованной группе из Мариинска, которая производила и продавала поддельный алкоголь

При поступлении уголовного дела в суд подсудимые обвинялись в преступной деятельности, осуществляемой с 2013 по 2018 годы, доход от которой составил не менее 40 миллионов рублей. Однако в результате судебного разбирательства, которое продолжалось около двух с половиной лет, государственный обвинитель ходатайствовал перед судом об исключении из обвинения всех действий подсудимых, совершённых до 25 августа 2017 года…

В результате рассмотрения уголовного дела, поступившего в суд в отношении восьми подсудимых, было установлено, что 26-летний житель Мариинска не позднее мая 2013 года освоил технологию производства спиртсодержащей продукции под видом «водки» и «коньяка» путём смешивания этилового спирта и других ингредиентов. В последующем он вовлёк в преступную деятельность ещё семерых мариинцев, создав организованную преступную группу, занимающуюся незаконными производством и дальнейшей продажей спиртосодержащей продукции. К августу 2017 года организатором уже были приобретены автомобили, помещения для производства и хранения незаконной спиртосодержащей продукции, а также оборудование для её производства и производства 5-литровых полимерных ёмкостей, используемых в качестве тары для реализации продукции. Одновременно с этим организатором было заказано не менее 11 тысяч визитных карточек с надписью «Мариинская водочка днём и ночью М-53» с указанием номера телефона для связи.

Всего с августа 2017 года до пресечения преступной деятельности, произошедшей в марте 2018 года, организованной группой было произведено, а также хранилось в качестве сырья спиртсодержащей продукции в особо крупном размере на общую сумму не менее полутора миллионов рублей. Также за это время организатор незаконного бизнеса с целью придания правомерного вида доходам от преступной деятельности легализовал (отмыл) преступно полученные деньги на сумму более 2 миллионов рублей.

Следует отметить, что при поступлении уголовного дела в суд подсудимые обвинялись в преступной деятельности, осуществляемой с 2013 года по март 2018 года, с оценкой дохода от их противоправной деятельности на сумму не менее 40 миллионов рублей. Однако статья 171.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, по которой обвинялись подсудимые, была введена в действие с 25 августа 2017 года. Поэтому государственный обвинитель просил суд исключить из обвинения подсудимых все действия, совершённые ими до 25 августа 2017 года, так как обратное ухудшало бы положение подсудимых.

В результате Мариинский городской суд Кемеровской области признал семерых подсудимых, включая организатора преступной деятельности, виновными в незаконном производстве и обороте спиртосодержащей продукции, совершённом организованной группой в особо крупном размере. Организатор, кроме того, признан виновным в легализации (отмывании) денежных средств, приобретённых в результате совершения им преступления.

Фигурантам уголовного дела назначено наказание в виде штрафа.

Организатору преступной деятельности назначен штраф в размере 4 миллиона 100 тысяч рублей, а его «помощнику» – в размере 3 миллионов рублей. Ещё одному «подельнику» назначен штраф в размере 600 тысяч рублей, а остальным четверым осуждённым – по 500 тысяч рублей каждому.

Отметим также, что в отношении ещё одного подсудимого уголовное дело было приостановлено в связи с его тяжёлой болезнью до выздоровления.

На днях приговор вступил в законную силу.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото из открытых источников