В Кузбассе заключён под стражу многодетный отец, который планировал распространить в Мариинске крупную партию наркотических средств

Мариинским городским судом Кемеровской области удовлетворено ходатайство следователя МВД России об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 28-летнего ранее судимого не женатого отца пятерых несовершеннолетних детей, задержанного накануне при попытке сбыть бесконтактным способом более 15 граммов различных наркотических средств.

Накануне сотрудниками Отдела МВД России «Мариинский» на территории Мариинского муниципального округа был задержан 28-летний местный житель, у которого в итоге было обнаружено более чем 15 граммов различных наркотических средств, содержащих такие запрещённые вещества, как мефедрон, альфа-ПВП, гашиш и марихуана.

По версии следствия, наркотические средства «наркозакладчик» приобрёл бесконтактным способом в областном центре для дальнейшей доставки и распространения на территории Мариинского муниципального округа. Вернувшись в Мариинск, в одну из ночей мужчина приступил к реализации своего преступного умысла, но довести до конца его не смог, так как был задержан.

В результате мужчине органами предварительного расследования было предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, за совершение которого предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

По мнению органов предварительного расследования, обвиняемый, оставшись на свободе, может продолжить заниматься преступной деятельностью, поскольку ранее неоднократно судим, и даже в момент совершения преступления имел неснятую судимость по приговору от 13 мая 2025 года за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Тяжесть предъявленного обвинения, личность злоумышленника и возможность назначения наказания на длительный срок также позволяют сделать вывод о том, что обвиняемый может скрыться от следствия и суда, оставшись на свободе.

Сам обвиняемый и его защитник с ходатайством о заключении под стражу не согласились. Суду поясняли, что скрываться обвиняемый не намерен, так как имеет постоянное место жительства и работы. Также обвиняемый просил учесть наличие у него пятерых несовершеннолетних детей.

Однако суд, выслушав как сторону обвинения, так и сторону защиты, пришёл к выводу об обоснованности ходатайства следователя.

По мнению суда, приведённые обвиняемым и его защитником доводы не могут служить безусловным и достаточным основанием для применения к мариинцу более мягкой меры пресечения, чем заключение под стражу. При этом стороной защиты не представлено доказательств, опровергающих доводы следователя о необходимости избрания столь суровой меры пресечения.

В результате ходатайство следователя было удовлетворено, обвиняемый заключён под стражу.

Постановление суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение трёх суток.

Напомним, что в соответствии с частью 1 статьи 49 Конституции Российской Федерации каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд