В мае стартует ремонт путепровода через железную дорогу на трассе Новокузнецк — Мыски — Междуреченск

По государственной программе «Развитие жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса» на работы будет направлен 151 млн рублей.

Трасса Новокузнецк — Мыски — Междуреченск одна из самых загруженных в регионе. Ежедневно по ней проезжают тысячи автомобилей.

Для удобства автомобилистов работы будут вестись поэтапно и завершатся в 2027 году.

Подрядчику предстоит комплексно обновить сооружение протяженностью 54,4 погонных метров. Специалисты полностью заменят мостовое полотно, отремонтируют железобетонные конструкции опор и пролетных строений, восстановят ригели промежуточных опор, переустроят сопряжение с насыпью и с устройством новых шкафных стенок, заменят укрепления конусов и устроят современную систему водоотвода.

