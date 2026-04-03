Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

В мае стартует ремонт путепровода через железную дорогу на трассе Новокузнецк — Мыски — Междуреченск

По государственной программе «Развитие жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса» на работы будет направлен 151 млн рублей.

Трасса Новокузнецк — Мыски — Междуреченск одна из самых загруженных в регионе. Ежедневно по ней проезжают тысячи автомобилей.

Для удобства автомобилистов работы будут вестись поэтапно и завершатся в 2027 году.

Подрядчику предстоит комплексно обновить сооружение протяженностью 54,4 погонных метров. Специалисты полностью заменят мостовое полотно, отремонтируют железобетонные конструкции опор и пролетных строений, восстановят ригели промежуточных опор, переустроят сопряжение с насыпью и с устройством новых шкафных стенок, заменят укрепления конусов и устроят современную систему водоотвода.

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

Общество
Топ
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
03/04/2026
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus