В Мариинске состоялась встреча творческих семей Михайловых и Кирюшкиных

Специалисты историко-краеведческого музея – филиала Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности по просьбе семьи Кирюшкиных организовали творческую встречу в мастерской у народного мастера России Юрия Михайловича Михайлова.

Почетный гражданин Мариинска, известен не только в родном городе и Кузбассе, но и в России, в ряде зарубежных стран. Он мастер по изготовлению авторской коллекционной куклы, по художественной обработке бересты, Народный мастер Кузбасса, Народный мастер Российской Федерации, член Союза художников России, лауреат правительственной премии «Душа России». Более 30 лет занимается берестяным творчеством, которое стало делом его жизни.

Кирюшкины, тоже творческие люди. Глава семьи – Виктор Николаевич более двадцати лет работал директором Тяжинской детской художественной школы № 13, увлекается живописью, основной жанр – пейзаж. Он азартный рыбак, грибник, любит природу, лес. Наталья Николаевна с 1990 года работает преподавателем в ДХШ № 13, самостоятельно овладела мастерством плетения из соломки, постоянно принимает участие в выставках мастеров изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества международного, всероссийского, регионального, областного и окружного значения. В 2022 году ей присвоено звание «Народный мастер Кузбасса».

В 2008 году семья Кирюшкиных участвовала в общероссийском фестивале «Семья и творчество» в Москве и награждена специальным призом. Сын Виктора Николаевича и Натальи Николаевны является участником специальной военной операции.

Юрий Михайлович Михайлов с удовольствием показал свою творческую мастерскую. Встреча семей прошла в дружеской атмосфере. По другому и быть не могло, ведь их объединяет творчество.