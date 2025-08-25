В Новокузнецке 25 октября пройдет РУСАЛ ФестивAL #НАУКА

РУСАЛ запускает масштабный образовательный проект для детей - РУСАЛ ФестивAL #НАУКА - 2025. Интеллектуальный фестиваль компания проводит с 2016 года в городах, где работают предприятия алюминиевой отрасли России. В этом году РУСАЛ ФестивAL #НАУКА посвящен 25-летию компании.

Первым эстафету научных активностей примет Красноярск 30 августа. Далее ее подхватят Шелехов, Братск, Саяногорск, Сорск, Таежный, Ачинск, Тайшет, Краснотурьинск, Североуральске, Каменск-Уральский, Бокситогорск, Пикалево, Ухта, Кандалакша, Волгоград.

В Новокузнецке РУСАЛ ФестивAL #НАУКА пройдет 25 октября. И уже по традиции финальным событием станет онлайн-шоу «Аlюментарно», который подытожит большой марафон науки 20 декабря.

В каждом из городов гостей ожидает насыщенная программа. На более чем 10 локациях организаторы разместят интерактивную выставку, которая будет работать с 09.30 до 18 часов. Школьникам и их родителям будет предложено посетить кинотеатр виртуальной реальности и поучаствовать в мастер-классе по рисованию в VR. Они научатся создавать впечатляющие портреты и пейзажи, используя современные технологии. Также гости интерактивной выставки смогут пройти мастер-классы по управлению манипуляторами и симуляторами рабочих профессий. Подростки получат возможность закрепить навыки практического общения с искусственным интеллектом, освоить новые инструменты в работе с ИИ и даже бросить ему вызов. Для самых маленьких участников команда проекта совместно с педагогами Монтесорри разработали специальную образовательную площадку. Организаторы уверены, что малыши не будут скучать.

И, конечно, всех ждут зрелищные шоу фестиваля с самыми яркими экспериментами дня. Ведущие шоу вместе со зрительным залом будут развенчивать популярные научные мифы.

А для того чтобы сохранить на память все эмоции умного события, в фойе установят фотобудку с нейросетью, которая моментально обработает и напечатает снимки.

Ожидается, что научные фестивали РУСАЛа в этом году посетят не менее 45 тысяч школьников и их родителей.

Фото: РУСАЛ