В Новокузнецке прошли одиннадцатые благотворительные «Помогай-игры»

20 команд, 15 локаций и десятки тысяч собранных средств, которые пойдут на благотворительность. Таковы итоги одиннадцатых городских благотворительных соревнований «Помогай-игры», которые состоялись в минувшее воскресенье в Парке приключений.

Мероприятие, организованное Центром социальных программ РУСАЛа при поддержке волонтёров НкАЗа, собрало участников, готовых не только проявить ловкость и смекалку, но и помочь тем, кто в этом нуждается.

В этом году собранные в Новокузнецке в рамках Помогай-игр средства направят на поддержку клуба социальной инклюзии «Журавушка» – для детей с особыми потребностями закупят балансиры, помогающие развивать сенсомоторные навыки.

Помогай-игры – часть масштабного проекта «Помогать просто», объединяющего волонтёров РУСАЛа. Алюминиевая компания является одним из пионеров корпоративного волонтерства в России. В 2004 году это направление зародилось при поддержке основателя РУСАЛа Олега Дерипаска.

Отметим, что в 2025 году «Помогай-игры» проходят также в Тайшете и Братске, расширяя географию добрых дел.

 

Фото: ДСОиРОВ НкАЗА

19/08/2025
