В новокузнецком медучреждении росгвардейцы обезвредили дебошира, напавшего на врача

В южной столице Кузбасса сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии защитили врача от агрессивного пациента.

В ночное время росгвардейцы прибыли на сигнал о противоправных действиях к объекту здравоохранения на проспекте Советской Армии. На указанном адресе росгвардейцы пресекли конфликт и задержали предполагаемого обидчика для выяснения обстоятельств. Им оказался ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 40-летний местный житель.

По предварительной информации, прибывший на прием из-за ожога ноги пациент устроил словесную перепалку с врачом. В ходе конфликта дебошир ударил медика по лицу. Для пресечения противоправных действий медицинский работник обратился за помощью к правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного мужчину сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что социально важные учреждения региона находятся под защитой силового ведомства. Нарушение режимов работы, общественного порядка и другие противоправные действия на этих объектах будут немедленно пресекаться, а нарушители задержаны в рамках действующего законодательства.

Фото: Росгвардия