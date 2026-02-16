В Правительстве Кузбасса с участием представителей Россельхознадзора обсудили вопросы контроля земель сельхозназначения и защиты окружающей среды

11 февраля 2026 года состоялась рабочая встреча представителей Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора с заместителем председателя Правительства Кемеровской области — Кузбасса — министром сельского хозяйства Кузбасса Александром Кривцовым. В ходе встречи обсудили вопросы проведения муниципального земельного контроля и охраны окружающей среды от распространения опасных инвазивных видов растений.

В рамках встречи рассмотрели вопросы межведомственного взаимодействия обеспечения пожарной безопасности на землях сельхозназначения и предоставления необходимой информации для проведения контрольных (надзорных) мероприятий.

Представляя интересы Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора, заместитель руководителя ведомства Марина Язькова сообщила, что специалисты проводят регулярные наблюдения за соблюдением земельного законодательства Российской Федерации без взаимодействия. Это необходимо для принятия своевременных профилактических мер по предотвращению и пресечению нарушений обязательных требований, устранению причин, фактов и условий, способствующих этим нарушениям, снижая тем самым административную нагрузку на правообладателей и пользователей земельных участков сельскохозяйственного назначения.

Главная задача в этой работе — способствовать сохранению экологических систем, чтобы земля оставалась средством производства в сельском хозяйстве.

В завершение Марина Язькова подчеркнула, что специалисты ведомства готовы оказывать всестороннюю помощь сельхозпроизводителям в решении практических вопросов.