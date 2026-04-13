В рамках Всероссийской Недели космоса транспортные полицейские Кузбасса провели экскурсию в Международном аэропорту имени Алексея Леонова

В познавательном мероприятии, организованном сотрудниками Кузбасского ЛУ МВД России и представителями воздушной гавани, приняли участие подростки, состоящие на профилактических учетах, воспитанники детского дома и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Юные гости увидели уникальные экспонаты, посвященные уроженцу Кемеровской области летчику-космонавту Алексею Архиповичу Леонову, чье имя носит главная воздушная гавань Кузбасса. Дети получили возможность посетить диспетчерские пункты управления воздушным движением, познакомиться с работой авиационных служб и заглянуть в кабину вертолета. Транспортные полицейские особое внимание уделили вопросам безопасности полетов и подробно рассказали о правилах поведения в аэропорту и на борту самолета, а также провели интерактивные занятия, посвященные соблюдению мер предосторожности перед посадкой и взлетом. Экскурсия завершилась мастер-классом от профессиональных бортпроводников. Они познакомили ребят с особенностями работы экипажей воздушных судов и рассказали, какими знаниями и навыками должны обладать работники воздушного транспорта, чтобы управлять воздушными судами, обеспечивать комфорт пассажиров и безопасность перелетов. «Подвиг Юрия Гагарина, совершенный в этот день 65 лет назад, является символом стремления человека к неизведанному, готовности к испытаниям ради открытия нового. Первый полет человека в космос вдохновляет на новые достижениям и сегодня. Открывайте новые горизонты и развивайтесь, - говорит председатель Общественного совета при линейном управлении Дмитрий Матюхин. - У нас есть достойный пример - нашего земляка, дважды героя СССР, легендарного космонавта Алексея Архиповича Леонова». Фото: Кузбасского ЛУ МВД России