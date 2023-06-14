В Салаире состоялся гала-концерт победителей регионального фестиваля-конкурса народных вокальных ансамблей

Учредитель конкурса «Когда поет душа», посвященного Году педагога и наставника – Министерство культуры и национальной политики Кузбасса, организатор – Центр народного творчества Кузбасса.

В отборочных турах конкурса приняли участие 88 коллективов, поющих в народной манере исполнения. Это почти семьсот любителей народного пения разного возраста. Победителями были названы 40 коллективов.

Тяжинский округ в номинации «Детский вокальный ансамбль» представили детские фольклорные ансамбли «Свирелька» и «Сударушка» (Тяжинская детская школа искусств № 31, руководитель Ольга Владимировна Стифорова, концертмейстер Сергей Анатольевич Симахин). Самодеятельные коллективы награждены дипломами лауреата первой степени.

В номинации «Взрослый вокальный ансамбль» дипломами лауреата первой степени награждены:

- народный самодеятельный коллектив, ансамбль казачьей песни «Чаровница» центра национальных культур – филиала Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности, руководитель Сергей Александрович Каплунов);

- ансамбль народного самодеятельного коллектива, хора русской песни «Раздолье» (Дом культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский, руководитель Лидия Ивановна Жабина);

- народный самодеятельный коллектив, фольклорный ансамбль «Россияночка» (Дом культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский, руководитель Евгения Анатольевна Данилкова).

Дипломом лауреата второй степени в номинации «Детский вокальный ансамбль» награжден образцовый самодеятельный коллектив, фольклорный ансамбль «Росинка» (Дом культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский, руководитель Лидия Ивановна Жабина).

Дипломами первой степени в номинации «Взрослый вокальный ансамбль» награждены вокальный ансамбль «Задоринка» народного самодеятельного коллектива, хора ветеранов имени Юрия Черняева (Дом культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский, руководитель Наталья Анатольевна Чухрова), вокальный ансамбль «Вечерки» и трио «Бабье лето» Итатского городского Дома культуры – филиала Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности», руководитель Антонида Дмитриевна Харабрина).