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В Салаире состоялся гала-концерт победителей регионального фестиваля-конкурса народных вокальных ансамблей

Учредитель конкурса «Когда поет душа», посвященного Году педагога и наставника – Министерство культуры и национальной политики Кузбасса, организатор – Центр народного творчества Кузбасса.
В отборочных турах конкурса приняли участие 88 коллективов, поющих в народной манере исполнения. Это почти семьсот любителей народного пения разного возраста. Победителями были названы 40 коллективов.
Тяжинский округ в номинации «Детский вокальный ансамбль» представили детские фольклорные ансамбли «Свирелька» и «Сударушка» (Тяжинская детская школа искусств № 31, руководитель Ольга Владимировна Стифорова, концертмейстер Сергей Анатольевич Симахин). Самодеятельные коллективы награждены дипломами лауреата первой степени.
В номинации «Взрослый вокальный ансамбль» дипломами лауреата первой степени награждены:
- народный самодеятельный коллектив, ансамбль казачьей песни «Чаровница» центра национальных культур – филиала Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности, руководитель Сергей Александрович Каплунов);
- ансамбль народного самодеятельного коллектива, хора русской песни «Раздолье» (Дом культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский, руководитель Лидия Ивановна Жабина);
- народный самодеятельный коллектив, фольклорный ансамбль «Россияночка» (Дом культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский, руководитель Евгения Анатольевна Данилкова).
Дипломом лауреата второй степени в номинации «Детский вокальный ансамбль» награжден образцовый самодеятельный коллектив, фольклорный ансамбль «Росинка» (Дом культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский, руководитель Лидия Ивановна Жабина).
Дипломами первой степени в номинации «Взрослый вокальный ансамбль» награждены вокальный ансамбль «Задоринка» народного самодеятельного коллектива, хора ветеранов имени Юрия Черняева (Дом культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский, руководитель Наталья Анатольевна Чухрова), вокальный ансамбль «Вечерки» и трио «Бабье лето» Итатского городского Дома культуры – филиала Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности», руководитель Антонида Дмитриевна Харабрина).

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kuzbassnews.ru
14/06/2023
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