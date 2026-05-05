Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

В Тисульском округе заселили многоквартирный жилой дом для детей-сирот

Трехэтажный 48-квартирный дом общей площадью более 2,2 тысячи кв. метров введен в эксплуатацию в пгт Тисуль. Все квартиры приобретены за счет средств областного бюджета и предназначены для детей‑сирот.

«Обеспечение жильем таких ребят остается одним из ключевых приоритетов социальной политики Кузбасса. Наша задача — чтобы они получали не просто отдельную квартиру, а по-настоящему благоустроенное жилье в современных домах. Сегодняшнее новоселье в Тисуле — знаковое событие: это первый многоквартирный дом, возведенный в округе за последние 10 лет. В этом году планируем построить еще шесть домов для сирот в Кемерово, Осинниках, а также в Крапивинском, Тяжинском и Яйском муниципальных округах», — отметил Илья Середюк.

 Сегодня новоселами уже стали 22 семьи, остальные заедут в ближайшее время. Все квартиры полностью готовы к заселению – они в чистовой отделке, оборудованы сантехникой, приборами учета горячей и холодной воды, там установлены электропечи и водонагреватели. На прилегающей территории обустроена спортивная площадка. В шаговой доступности магазины, остановка, детский сад, школа, поликлиника.

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

Общество
Тисуль
kuzbassnews.ru
05/05/2026
Общество
Тисуль
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus