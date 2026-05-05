В Тисульском округе заселили многоквартирный жилой дом для детей-сирот

Трехэтажный 48-квартирный дом общей площадью более 2,2 тысячи кв. метров введен в эксплуатацию в пгт Тисуль. Все квартиры приобретены за счет средств областного бюджета и предназначены для детей‑сирот.

«Обеспечение жильем таких ребят остается одним из ключевых приоритетов социальной политики Кузбасса. Наша задача — чтобы они получали не просто отдельную квартиру, а по-настоящему благоустроенное жилье в современных домах. Сегодняшнее новоселье в Тисуле — знаковое событие: это первый многоквартирный дом, возведенный в округе за последние 10 лет. В этом году планируем построить еще шесть домов для сирот в Кемерово, Осинниках, а также в Крапивинском, Тяжинском и Яйском муниципальных округах», — отметил Илья Середюк.

Сегодня новоселами уже стали 22 семьи, остальные заедут в ближайшее время. Все квартиры полностью готовы к заселению – они в чистовой отделке, оборудованы сантехникой, приборами учета горячей и холодной воды, там установлены электропечи и водонагреватели. На прилегающей территории обустроена спортивная площадка. В шаговой доступности магазины, остановка, детский сад, школа, поликлиника.

